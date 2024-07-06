شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس اليمن الحديثة بمحافظة اب تحتفل بمرور 25 عاماً على أنطلاقتها الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . تقيم مدارس اليمن الحديثة بمدينة اب يوم غد الأحد بساحة المدرسة ( الفرع الثاني) مثلث المواصلات احتفالاً نوعياً بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقتها الأولى وأحتفاء برأس السنة الهجرية الجديدة. ووجهت إدارة المدرسة الدعوة لكل المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب والطالبات ويأتي احتفاء مدارس اليمن الحديثة بمرور 25 عاماً من العطاء الذي ارفد سوق العمل اليمني بآلاف الخريجين من المدرسة بمستوياتهم المميزة ووفرت المدارس فرص العمل للكادر التربوي والتعليمي بمختلف التخصصات كما عملت المدرسة وعلى مدى 25 عاماً على تأهيل وإعادة تأهيل الكادر التربوي والتعليمي بما كان له بالغ الأثر على أدائهم في الميدان وانعكس ذلك إيجاباً على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات

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