الخدمة المدنية تعلن الأحد إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد، الأول من محرم 1446هـ إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.



جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (13) لسنة 2024م الى جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشأن إجازة السنة الهجرية الجديدة 1446هـ، نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).



ورفعت الوزارة، أجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية.

