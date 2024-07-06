انتهاء مفاوضات مسقط بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين "دون اتفاق"

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتهت اليوم السبت، جولة المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين دون التوصل لاتفاق واضح، واتهم وفد الحكومة الحوثيين بإفشال الجولة.



وقال عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل "اختتمنا اليوم الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية.



وأضاف في منشور بمنصة إكس "حققت المشاورات بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا وعلى ان تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن".



واتهم فضائل، ميلشيات الحوثي بإفشال اي تبادل في هذه الجولة وقال "إنهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم أي وزن"، على حد تعبيره.



من جانبه، قال رئيس الوفد الحوثي المفاوض بشأن الأسرى عبد القادر المرتضى، أنهم اتفقوا على إجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد شهرين يتم في هذه الفترة تبادل الكشوفات واعتمادها.



وبحسب القيادي الحوثي المتهم بالمشاركة بتعذيب المختطفين سجون الميلشيات في صنعاء، إن المفاوضات حلت بعض العقد مثل مصير القيادي المختطف محمد قحطان، وتبادل قوائم بعض الأسرى.



وكان حزب الإصلاح قد شن هجوما شديدا على الوفد الحكومي المفاوض باعتباره وفدا لا يمثل الشرعية، بسبب ما أورده القيادي الحوثي عن أن التفاوض جرى على ان يتم التبادل مع قحطان حياً أو ميتاً، وهو ما وصفه الحزب بتعامل "لا أخلاقي".



وأكد الإصلاح أنه لديه معلومات أن "محمد قحطان حياً ويحمل الحوثيين المسؤولية"، ويطالب الإصلاح من الوفد الحكومي التفاوض الأولي مع الميلشيات للسماح لأسرته بزيارته او التواصل به، قبل إجراء الجولة المنتهية من المفاوضات، وفق ما كان مقررا من قبل الحكومة.