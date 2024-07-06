الحكومة تدين اقتحام مليشيا الحوثي منزل محافظ البنك "أحمد غالب المعبقي" في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم السبت، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي، على اقتحام منزل أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المختطفة صنعاء، بعدد من الأطقم، وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه".



واعتبر "الإرياني" في تدوينة نشرها على حسابه في منصة "اكس" أنّ عمل المليشيات الحوثية هذا، امتداد لممارساتها الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة منذ الانقلاب".



وقال "إنّ هذا العمل الانتقامي الجبان من محافظ البنك المركزي جاء بعد الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني إنطلاقًا من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية، والتصدي لعبث المليشيا الحوثية بالقطاع المصرفي".



وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للفظائع التي ترتكبها بحق اليمنيين.