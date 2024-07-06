مقتل مواطن وإصابة زوجته برصاص مسلحين وسط العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، أقدمت على قتل مواطن وإصابة زوجته أمام أطفالهم، وذلك بإطلاق وابل من الرصاص أثناء مرورهم في أحد شوارع العاصمة صنعاء.



وأوضحت المصادر، أن العناصر المسلحة قتلت المواطن "أحمد أحمد الجيلاني"، أثناء تواجده في سيارته الخاصة برفقة زوجته وأطفاله.



وأضافت أن عناصر الحوثي أطلقت وابلاً من الرصاص على الجيلاني أدت إلى مقتله على الفور بينما أصيبت زوجته.



وحسب المصادر فإن مواطنين تمكنوا بالقبض على العناصر، كما أنهم نقلوا الزوجة المصابة إلى أحد المشافي، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



وتشهد صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين جرائم ممنهجة وفوضى أمنية ترتكب أغلبها عصابات تتبع المليشيا والتي تعمل على تمييع القضايا التي تصل إلى مراكز الشرطة أو النيابات.