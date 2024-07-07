إنتهاء أزمة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية وتصعيد حوثي ضد طيران اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الأوقاف، محمد شبيبة، مساء السبت، انتهاء أزمة الحجاج اليمنيين الذين تعثرت عودتهم من الأراضي المقدسة الى اليمن، بسبب احتجاز ميليشيا الحوثي للطائرات اليمنية في مطار صنعاء الدولي.

جاء ذلك في منشور مقتضب نشره في حسابه على منصة "إكس".

وقال شبيبة، "أنهينا بفضل الله أزمة حجاج بلادنا العالقين في الأراضي المقدسة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية جراء قرصنتها لطائرات اليمنية في مطار صنعاء، قبل أن تتدخل وساطة خارجية للسماح بإعادة من تبقى من ضيوف الرحمن إلى أسرهم وذويهم".

وأضاف: "وعليه، يمكن القول إنه لم يعد هناك أي حاج عالق في الأراضي المقدسة".

وكانت مليشيا الحوثي قد احتجزت أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي، قبل أن يتم الإعلان عن توصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الطائرات بوساطة عمانية.

وفي وقت متأخر من مساء السبت أعلنت مليشيا الحوثي عدم اعترافها بأي مجلس إدارة للخطوط الجوية اليمنية لا تعمل من صنعاء، في تصعيد حوثي جديد ضد الخطوط اليمنية التي تحاول السيطرة عليها بعد تجميد أرصدتها.