بوريل: هجمات الحوثيين تهديد مباشر لمصالح الاتحاد الأوروبي وسنواصل الحد من قدراتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية، التأكيد على أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، تمثل تهديداً مباشراً لمصالح الاتحاد الأوروبي، متعهداً بالمُضي في مواصلة الحد من قدراتهم.



وقال بوريل في بيان خلال زيارته إلى مقر عملية أسبيدس البحرية في لاريسا اليونانية، السبت: "تعلمون أنه منذ أكتوبر الماضي، تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل ملحوظ، مما أدى إلى أزمة حادة".



وأضاف: "يشن الحوثيون هجمات متزايدة التعقيد، وقد طوروا قدرات أكبر لمهاجمة سفننا التجارية، ويهددون الأمن البحري والتجارة الدولية، ويعرضون السلام والأمن الإقليميين للخطر".



وتابع: "إن الأرقام واضحة تمامًا، لذا اسمحوا لي أن أذكر بعضها. يؤدي إعادة توجيه حركة المرور البحري عبر رأس الرجاء الصالح إلى إضافة 10 إلى 14 يومًا لكل رحلة، وهذا يعني تكاليف أعلى، وتعني التكاليف الأعلى ارتفاع الأسعار، و يعني ارتفاع الأسعار المزيد من التضخم. [بالإضافة إلى] ارتفاع أسعار المواد المشحونة والتأمين. الأمر مقلق للغاية، حيث تضاعفت تكلفة الحاوية من الصين إلى أوروبا مرتين".



وأشار إلى انخفاض عدد السفن التي تعبر قناة السويس يوميا إلى النصف، مشيراً إلى أن هذا يعني خسارة كبيرة لمصر والعديد من المشاكل للاقتصاد العالمي.



وأوضح "بوريل" أن الهجمات البحرية فاقمت من الوضع الإنساني في اليمن، حيث واجهت حركة البضائع عقبات كبيرة بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى تراجع تدفق البضائع بشكل كبير، بنسبة 50% مقارنة مع السنة الماضية. ويعاني السكان من نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل ملحوظ.



وجدد المسؤول الأوروبي التأكيد على "أن هذه الهجمات هي اعتداء مباشر على مصالحنا - على مصالح الاتحاد الأوروبي - وعلى السلام والاستقرار الإقليميين، وعلى حياة من هم الأكثر تضررا".



وذكر بوريل أن سفن المهمة الأوروبية رافقت منذ بدء عملها في فبراير الماضي بنجاح أكثر من 170 سفينة تجارية ودمرت 19 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقها الحوثيون ضد أهداف مدنية.



وأضاف: "هذه العملية مهمة، وسنواصل العمل للحد من قدرات الجهات العنيفة التي تفسد فرص السلام وتهدد المدنيين وتعرض الأمن البحري للخطر".



ولفت إلى أن هذه العملية "دليل ملموس على إرادتنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي، والدفاع عن الاتحاد الأوروبي والمصالح العالمية، وحماية الحق العالمي في حرية الملاحة"، ومثال واضح على قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بشكل فعال كضامن للأمن البحري.



وختم بوريل بيانه، بالتأكيد على عمل الاتحاد على تعزيز المساعي السياسية والدبلوماسية للمساعدة في خفض التصعيد، وبالوساطة لدعم حل سلمي للنزاع في اليمن.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، كما شكل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لذات الغرض وقال إنها "دفاعية" تهدف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.