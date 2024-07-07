شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة تزور مؤهله العلمي تطارد وزير التعليم الجديد بنصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العقوبات، بحيث تنص المادة 102 على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية كل من يذيع عمدا أخبارا، أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان لها القدرة على تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كما تنص المادة 188، على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من ينشر بسوء قصد أخبارا، أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان لها القدرة على تكدير السلم العام وإثارة الفزع أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.