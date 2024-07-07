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عدن - ياسمين التهامي - أقوى من الانسولين.. مشروب رهيب يخفض السكر في الدم فوراً ويقلل من مستوى الكوليسترول .. جربهاً

تعتبر القرفة واحدة من أكثر الأغذية فعالية في خفض مستوى السكر في الدم. إذ يمكن للاستهلاك المنتظم للقرفة أن يقلل بشكل ملحوظ من معدل السكر في الدم. ومع ذلك، يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل تعديل أو إيقاف العلاج الموصوف لهم.

يمكنك إضافة شاي القرفة إلى نظامك الغذائي دون أي تردد، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة لشرب شاي القرفة وفقًا لما نشره موقع “ndtv”.

1. فوائد شاي القرفة لمرضى السكر:

للقرفة تأثير قوي ومضاد لمرض السكر، حيث يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم. فهي تقلل من مقاومة الأنسولين وتمنع ارتفاع معدل السكر في الدم بعد تناول الوجبات. وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إضافة شاي القرفة إلى نظامهم الغذائي للسيطرة بشكل طبيعي على مستويات السكر في الدم.

2. يمكن أن تساعد في إدارة متلازمة تكيس المبايضعندما يعاني مرضى السكري من ارتفاع معدل السكر في الدم، يلجأون عادةً إلى تناول الأدوية أو حقن الأنسولين لتنظيم مستويات السكر. ولكن في بعض الحالات، يمكن خفض معدل السكر بطرق طبيعية وفعالة.متلازمة تكيس المبايض هي حالة تؤدي إلى اختلال هرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية، وتزيد أيضًا من مستويات السكر في الدم. يمكن للقرفة أن تساعد في التعامل مع العديد من أعراض متلازمة تكيس المبايض، حيث يمكن لها أن تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وخفض مستويات السكر في الدم. ولذلك، يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض إضافة شاي القرفة بسهولة إلى نظامهن الغذائي.

3. محملة بمضادات الأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. ويحتوي شاي القرفة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وهذا يعني أن تناول شاي القرفة يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية الخطيرة مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب وغيرها.. يعزز صحة القلب

يمكن أن يساعد شاي القرفة أيضًا في الحفاظ على صحة القلب. في ظل الظروف الحالية، أصبح من الضروري اتباع جميع الإجراءات اللازمة لدعم صحة القلب. وبإضافة شاي القرفة إلى نظامك الغذائي، يمكن للقرفة أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحتوي على مركبات تعزز صحة القلب. كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزز الكوليسترول الجيد في الجسم.

طريقة تحضير شاي القرفة

يمكنك تحضير شاي القرفة في غضون بضع دقائق. كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة أو عود القرفة إلى كوب من الماء واتركه يغلي لمدة 10-15 دقيقة. بمجرد الانتهاء، صفي الشاي واستمتع به.