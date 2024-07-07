إحصائية: أكثر من 100 جريمة قتل في عدة محافظات يمنية خلال يونيو الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية أمنية، اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في عدة محافظات يمنية خلال يونيو الفائت.



وقالت وزارة الداخلية اليمنية، إنها ضبطت 45 جريمة قتل و49 جريمة شروع بالقتل، ضمن 1348 جريمة تم ضبطها خلال يونيو الماضي، في المناطق المحررة.



وأضافت في إحصائية نشرها مركز الإعلام الأمني التابع لها، أن من بين الجرائم المضبوطة خلال الفترة، 7 جرائم قتل عن طريق الخطأ.



كما أفادت الإحصائية بالعثور على 10 جثث لمواطنين قضوا في ظروف وملابسات غامضة.



وأشارت إلى أن الخلافات الشخصية، والأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، والثارات الشخصية والقبلية، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى تقف وراء وقوع تلك الجرائم.

