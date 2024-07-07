الحديدة.. مواطن يقتل ويصيب 6 من مليشيات الحوثي في اشتباكات استمرت لساعات

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 6 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، الأحد، بنيران مواطن في اشتباكات استمرت لساعات في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي ارسلت حملة عسكرية لاعتقال مواطن يدعي "علي حفظي" في مديرية المغلاف بعد شكوى من جار له إثر خلاف على قطعة أرض.



وأوضحت أن مليشيات الحوثي داهمت منزل المواطن في ساعات متأخرة من ليل السبت، وروعت سكان القرية، فيما تمكن المطلوب لها من التحصن والتمترس في غرفة بعد أن أغلق بابها.



وأضاف، أنه عندما حاولت عناصر مليشيات الحوثي كسر باب الغرفة التي تحصن فيها، باشرهم بإطلاق النار، ما أدى إلى مدير البحث الجنائي في المديرية التابع للمليشيا ويدعى "ياسر مقبل" وإثنين من العناصر.



ووفق المصادر فإن مليشيات الحوثي دفعت فجر اليوم بسبعة أطقم وقامت بطويق المنزل الذي يتحصن فيه المواطن، وتبادلت مع الاشتباك، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي هاجمت بعد ذلك الغرفة بقذائف أر بي جي ما أدى إلى استشهاد المواطن.

