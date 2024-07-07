رئيس الأركان يشدد على ضرورة تعزيز التلاحم الشعبي لتعرية أكاذيب مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شدّد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على تعزيز تنسيق الجهود وتوجيه الخطاب الاعلامي والدعوي لتعبئة وتحصين المجتمع، وتعزيز وحدة الصف والتلاحم الشعبي، وتعرية أكاذيب المليشيات الحوثية ونقل جرائمها للرأي العام في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال فعالية تدشين المرحلة الثانية للعمل التوجيهي والتعبوي، والإرشاد الديني التي نظمتها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، ومكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب ومكونات العمل التوجيهي والتعبوي، وفقا لوكالة سبأ.

وأشاد رئيس الأركان بالأدوار الكبيرة التي يضطلع بها التوجيه المعنوي والتعبوي والإرشادي في المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته واستقراره وأمنه.

ونوه بجهود وتضحيات منتسبي العمل التوجيهي والتعبوي والإرشاد الديني والعلماء والدعاة والعاملين في المجال الاعلامي، لإسناد القيادة الشرعية والقوات المسلحة والأمن والمقاومة والتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، ورديفاتها من الجماعات الإرهابية.

واستمع رئيس الأركان من قيادة دائرة التوجيه المعنوي ومكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب والمكونات الدعوية والتعبوية إلى شروحات ملخصة عن الخطط والبرامج المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي 2024م.

وشدد الفريق بن عزيز ،على أهمية توعية المواطنين في المناطق التي تقبع تحت سطوة مليشيا التمرد الحوثية، بما تقوم به المليشيا من تجنيد للأطفال واستدراجهم في دورات طائفية وعسكرية وما تمثله من مخاطر على الوطن والمجتمع حاضراً ومستقبلاً كونها تتبنى ثقافة القتل والتدمير والكراهية.

وشدد على ضرورة تحلّي الموجهين بالاساليب الحديثة والطرق المناسبة في إيصال الرسائل الهادفة للمقاتلين من أبطال القوات المسلحة والمقاومة وللحاضنة الشعبية التي تمثل السند والمدد منذ اللحظات الأولى في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

من ناحيته، أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، على اهمية العمل على اعادة تقييم الأداء وتطوير الخطط والبرامج لما من شأنه الارتقاء بعمل التوجيه المعنوي بمختلف فروعه وتخصصاته.