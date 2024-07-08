عدن.. استكمال انجاز محطة الطاقة الشمسية ومن المتوقع دخولها الخدمة خلال أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، محطة الطاقة الشمسية والبالغ قدرتها 120 ميغاوات في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأنه من المتوقع دخول المحطة للخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال الفحوصات النهائية التي تسبق مرحلة التشغيل.



واطلع بن مبارك على مكونات المحطة والتي أقيمت على مساحة مليون و600 الف متر مربع، والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية للكهرباء.



وأكد القائمون على المحطة استكمال الإنجاز بنسبة 100 بالمائة والشروع في الفحوصات النهائية وبدء عمليات التشغيل التجريبي قبل دخولها للخدمة وتصريف انتاجها من الطاقة بقدرة توليدية 120 ميغاوات خلال الأيام القادمة.



واستمع بن مبارك، الى شرح عن مراحل انجاز مشروع محطة الطاقة الشمسية والتي شملت اعمال تركيب اكثر من 211 الف لوح شمسي واكثر من 900 كليو متر من الكابلات الكهربائية و43 الف حفرة وهيكل معدني، إضافة الى 12 محطة تحويل فرعية و9 كيلو متر من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية.



وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماع مع الشركة المنفذة للمشروع، بحضور وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.



ووجه الشكر على كل الجهود التي بذلت في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي يعد أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن.



وأشاد بالدعم الاماراتي في هذا الجانب، والذي سيعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء، وتحقيق قصة نجاح يمكن البناء عليها وإقامة مشاريع مشابهة في المحافظات الأخرى.



ولفت إلى حرص الحكومة على تشجيع الشراكات مع الدول والمنظمات المانحة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لزيادة الطاقة التوليدية عبر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها.



وشدد دولة رئيس الوزراء، على أهمية تحويل النجاح في هذا المشروع الى نقطة انطلاق ضمن رؤية شاملة لإيجاد حلول مستدامة في قطاع الكهرباء وتخفيف المعاناة القائمة على المواطنين.



ونوه بالتوجه القائم لإيجاد معهد تدريب وتأهيل للكوادر اليمنية في مجال الطاقة المتجددة، والاعتزاز بعمل هذه المحطة في الصيانة والتشغيل بكوادر يمنية بنسبة 100 بالمائة.

