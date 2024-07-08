المهرة.. إحالة عشرة متهمين بتجارة المخدرات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الإثنين، عشرة متهمين بتجارة وترويج المخدرات للنيابة الجزائية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، أحالت عشرة متهمين بجرائم تجارة وترويج وجلب مخدرات، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بعد إستكمال إجراءات جمع الاستدلالات.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة النقيب عارف سعيد العوبثاني، أن خمسة من المتهمين من جنسيات أجنبية.

وأكد أن الإدارة وبتعاون جميع الأجهزة الأمنية والمواطنين ماضيين فدما لمكافحة تهريب المخدرات والتهريب بكل أشكاله حتى اجتثاثها.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية في غضون ستة أشهر، حيث سبق وقامت شرطة المهرة بإحالة عشرة متهمين بجرائم تجارة المخدرات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت.

وبين كل فترة وأخرى تعلن الأجهزة الأمنية بالمهرة القبض على عدد من المتهمين ببيع وتجارة المخدرات في المحافظة.