بعد بيعهم تذاكر الرحلة.. مليشيا الحوثي تمنع طائرة "اليمنية" من الإقلاع إلى عمّان

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في صنعاء ومقربون من مسافرين، إن مليشيا الحوثي منعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية من الإقلاع إلى مطار عمّان الدولي، رغم بيع جميع تذاكر الرحلة.

وبحسب المصادر، فإن عشرات المسافرين تعطلت رحلتهم المجدولة غدا الثلاثاء التي أعلنتها الشركة في وقت سابق، بعد أسابيع من أزمة خطف الحوثي لأربع طائرات تتبع الخطوط الجوية اليمنية، ثم أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق بشأن عودة الرحلات بوساطة عمانية.

وقال محمد الغباري مراسل وكالة رويترز في اليمن، إن مليشيا الحوثي تشترط إضافة وجهة جديدة لمطار صنعاء إلى مطار القاهرة الدولي للسماح للرحلات المتوجهة إلى عمان في الأردن بالإقلاع من المطار.

وتوعد الحوثي مؤخرا باستهداف المطارات السعودية، ردا على ما سماه استهداف مطار صنعاء.

واستولى الحوثي مؤخرا على أكثر من 100 مليون دولار من أرصدة الخطوط الجوية اليمنية ومنع صيانة إحدى طائراتها بمطار صنعاء، ثم استولى بعد الحج على ثلاث طائرات أخرى قبل الإفراج عنها بوساطة عمانية.

