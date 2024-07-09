شكرا لبحثكم عن خبر قوات درع الوطن تُسعد 6000 أسرة في تبن بمساعدات غذائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

واصلت قوات درع الوطن جهودها الإنسانية في مختلف أنحاء محافظات الجنوب، حيث وصلت مساء اليوم شاحنات محملة بـ 6000 سلة غذائية إلى مديرية تبن في محافظة لحج.

وستُوزع هذه المساعدات على الأسر الاشد فقرا في تبن وذلك بتوجيهات من القائد العام لقوات درع الوطن، العميد بشير الصبيحي، في إطار سعيه لدعم المجتمع المحلي وتخفيف معاناته، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر في المنطقة.

وتأتي هذه المساعدة ضمن سلسلة من الجهود الإنسانية التي تبذلها قوات درع الوطن لمساعدة المحتاجين في مختلف المديريات وكان آخرها في الشهر الماضي تقديم 6000 ألف سلة غذائية وزعت على الأسر الفقيرة في مديرية الحوطة بلحج، وتُسعى القوات لتقديم الدعم للأسر الأشد فقرا

وتُساهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية، وتُلعب قوات درع الوطن دورًا هامًا في دعم المجتمع المحلي وتحسين ظروفه المعيشية، إلى جانب مهامها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومقارعة فلول مليشيا الحوثي الإرهابية.

و عبّر أهالي تبن عن شكرهم وتقديرهم لقوات درع الوطن على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي ساهمت في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.