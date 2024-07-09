مقتل مواطن وشقيقه على يد مسلح داخل محكمة وسط العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وشقيقه، الأحد، على يد مسلح داخل محكمة، وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الدكتور يحي القحوم وشقيقه، قتلا أمام محكمة جنوب الأمانة بعد النطق بالحكم لصالحهما إثر خلاف بينهما مع الجاني.

وحسب المصادر، فإن الدكتور القحوم، كان قد عاد إلى اليمن في نوفمبر 2023، من المغرب حيث أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في قسم الفيزياء والهندسة.

يأتي هذا في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وشهدت المحاكم في عدد من المحافظات اليمنية جرائم مماثلة سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح خلال الأعوام الماضية.