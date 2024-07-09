رويترز: اندلاع حريق في سفينة شحن نتيجة هجوم حوثي والطاقم يفشل في إخماده

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن حريقا اندلع في سفينة الشحن فيربينا، ولم يتمكن طاقم السفينة من إخماده.

ونقلت الوكالة عن مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن قوله، إن سفينة الشحن فيربينا التي ترفع علم بالاو، تعرضت لهجوم من جماعة الحوثي المسلحة في 13 يونيو حزيران، وسُحبت بعيدا عن منطقة الخطر، وهي الآن في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

وذكر المركز، أن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلا بحريا إلى الشرق من مدينة عدن.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبيّن المركز أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.