ضربة قاسية وغير متوقعة.. الجوازات السعودية تصدم أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية بغرامة 50,000 ريال والسجن 6 أشهر

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 18 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - المملكة العربية السعودية تشجع الزوار من جميع أنحاء العالم على زيارة أراضيها، حيث تعاون وزارة السياحة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة لتسهيل إصدار تأشيرات الزيارة. ومع ذلك، شددت إدارة الجوازات السعودية على ضرورة تجديد تأشيرات الزيارة العائلية في حال البقاء داخل المملكة، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين.

العقوبات على انتهاء التأشيرة وعدم تجديدها:



أوضحت إدارة الجوازات السعودية أنه في حال انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية وعدم مغادرة المملكة أو عدم تجديدها، سيتم فرض غرامات مالية وعقوبات سجن.

في المرة الأولى: غرامة 15,000 ريال سعودي

في المرة الثانية: غرامة 25,000 ريال سعودي مع سجن لمدة 3 أشهر

في المرة الثالثة: غرامة 50,000 ريال سعودي مع سجن لمدة 6 أشهر

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية:



لكي تتمكن من الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يجب تقديم الأوراق التالية:

جواز سفر ساري المفعول

قائمة بأسماء أفراد العائلة المراد زيارتهم وصلة القرابة

إقامة سارية المفعول في المملكة

صورة جواز السفر

شهادة طبية

الشروط للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية:

وجود جواز سفر صالح، وتجديده في حالة انتهاء الصلاحية

أداء مناسك الحج

دفع الرسوم المطلوبة بالكامل



في الختام: تؤكد هذه التطورات الأهمية التي توليها السلطات السعودية لتنظيم حركة الزوار إلى المملكة، وتحذر أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية من مخاطر عدم الالتزام بتجديد تأشيراتهم في الوقت المناسب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سجن.