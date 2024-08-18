شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام وعاجل من البنك المركزي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن فتح مزاد علني لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يوم الخميس القادم الموافق 22 أغسطس/ آب 2024م.جاء ذلك في إعلان مزاد رقم (11-2024) لبيع عملة أجنبية، في نشرة البنك المركزي اليمني الاحد 18 ٲغسطس/ آب 2024م، بموقعه الرسمي على الإنترنت. عدن - ياسمين التهامي - لن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن فتح مزاد علني لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يوم الخميس القادم الموافق 22 أغسطس/ آب 2024م.جاء ذلك في إعلان مزاد رقم (11-2024) لبيع عملة أجنبية، في نشرة البنك المركزي اليمني الاحد 18 ٲغسطس/ آب 2024م، بموقعه الرسمي على الإنترنت.

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