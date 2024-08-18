شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم لعدد حالات الإصابة والوفاة بهذا المرض وبهذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول الإعلام بمكتب الصحة بمحافظة تعز تيسير السامعي عن عدد حالات الإصابة والوفاة بمرض الكوليرا منذ مطلع العام الجاري وأكد السامعي في تصريح إعلامي انه تم تسجيل 4 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في محافظة تعز منذ مطلع العام الجاري منها 34 حالة وفاة

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