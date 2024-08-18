شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عدن تدشن عملية التسجيل وتكشف عن استحداث عدداً من برامج البكالوريوس والدراسات العليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الأستاذ الدكتور/ عادل عبدالمجيد علوي العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب اليوم الأحد 18 أغسطس في مبنى نيابة شؤون الطلاب بمدينة الشعب عملية التسجيل للعام الجامعي 2024/2025م للقبول في كليات الجامعة المختلفة. وطاف الأخ القائم بأعمال رئيس الجامعة بمعية نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعددٍ من عمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونواب العمداء بمركز التسجل في مبنى نيابة شؤون الطلاب واطلعوا عن كثب لسير عملية التسجيل وإدخال بيانات الطلاب في ظل التوسعٍ الملحوظ الذي شهدته الجامعة في استحداثها عددٍ من التخصصات العلمية في كلياتها المختلفة. وفي تصريح له أشار الأستاذ الدكتور/ عادل عبدالمجيد علوي العبادي القائم بأعمال رئيس جامعة عدن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أن جامعة عدن تستعد بصدر رحب لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات خلال العام الجامعي الجديد الذي سيكون زاخراً بالعطاء العلمي الجاد، وأن أبوابها مفتوحة بكل كلياتها وقاعاتها ومختبراتها العلمية لهم بما يسهم في تخريجهم وهم مزودون بكل ما يحتاجونه في حياتهم العملية الجديدة. ونقل خلال حفل التدشين لعملية القبول والتسجيل تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور الذي يولي عملية القبول والتسجيل في الجامعة اهتماماً خاصاً في سبيل تطوير العملية التعليمية فيها والمساهمة الفاعلة في الوقوف مع أبنائه الطلاب وبناته الطالبات وتسخير كل الإمكانات وتذليلها أمامهم، من شأنها إحداث نقلة علمية نوعية للجامعة كي تواكب أحدث الجامعات إقليمياً ودولياً. وأوضح أن الجامعة مازالت محافظة على قوتها وقيمتها ويشار لها بالبنان وهي بذلك تعتبر معلماً من معالم هذه المدينة، مؤكداً أن خلال هذا العام استحدثت الجامعة عدداً من البرامج الأكاديمية في البكالوريوس والدراسات العليا، وقامت بتوصيف المقررات والخطط الدراسية وتعمل بوتيرة عالية لمواكبة التطورات في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية الابتكار لتخصصات جديدة تمكّن الجامعة من المنافسة القوية بين المؤسسات التعليمية الأخرى. من جانبه قال الأستاذ الدكتور/ محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أن نيابة شؤون الطلاب بالجامعة قد هيأت كافة الإمكانات والظروف الملائمة لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة عدن وقد أنجزت كافة الترتيبات الفنية لانطلاق هذه العملية، مؤكداً حرص الجامعة على تسهيل إجراءات عملية القبول والتسجيل في مبنى نيابة شؤون الطلاب، أو باستخدام الموقع الالكتروني الذي سيسهل للطلاب التسجيل من أي مكان في العالم، مؤكداً أن نيابة شؤون الطلاب أنجزت كامل شهادات التخرج للعام الجامعي 2022/2023م معبراً عن شكره لكل الطاقم الإداري في إدارة القبول والتسجيل لجهودهم الكبيرة. فيما أوضح الدكتور/رضوان محمد سالم عقيل مسجل عام جامعة عدن في كلمته أن عملية التسجيل سارت بصورة ممتازة في يومها الأول مثمناً الدور الكبير لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور لاهتمامه بالإدارة العامة للقبول والتسجيل وتذليله كل الصعاب التي تقف أمامها، وكذا شكره للأستاذ الدكتور/ محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب على كل الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد، مشيراً بأن هناك عدد من التخصصات الجديدة التي سيتم التنسيق فيها لهذا العام، داعياً الطلاب إلى الانخراط للتسجيل في هذه التخصصات كون المقاعد محدودة.