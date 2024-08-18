ضبط المتهمين بقتل الفتاة هدى الزبيدي

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عدن - ياسمين التهامي - لنت شرطة أمانة العاصمة التابعة للحوثيين ضبط شخصين متهمين بقتل المجني عليها "هدى الزبيدي"- 18 عاماً - في مديرية صنعاء القديمة. وذكرت أنها تلقت بلاغا عن العثور على جثة فتاة بالقرب من مدرسة الطبري بمديرية صنعاء القديمة، وأنها تحركت فور تلقي البلاغ لمعاينة الجثة والبدء بإجراءات التحري ، وتمكنت من معرفة الجناة، وهم عم المجني عليها ( شقيق والدها ) وشخص آخر ، وقد تمكنت الشرطة من ضبطهما. وأشارت شرطة العاصمة إلى أن الاستدلالات الأولية تشير إلى أن الجريمة حدثت نتيجة خلاف أسري مع والدها على ملكية المنزل. وأكدت أنها ستحيل المتهمَين إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية. عدن - ياسمين التهامي - لنت شرطة أمانة العاصمة التابعة للحوثيين ضبط شخصين متهمين بقتل المجني عليها "هدى الزبيدي"- 18 عاماً - في مديرية صنعاء القديمة. وذكرت أنها تلقت بلاغا عن العثور على جثة فتاة بالقرب من مدرسة الطبري بمديرية صنعاء القديمة، وأنها تحركت فور تلقي البلاغ لمعاينة الجثة والبدء بإجراءات التحري ، وتمكنت من معرفة الجناة، وهم عم المجني عليها ( شقيق والدها ) وشخص آخر ، وقد تمكنت الشرطة من ضبطهما. وأشارت شرطة العاصمة إلى أن الاستدلالات الأولية تشير إلى أن الجريمة حدثت نتيجة خلاف أسري مع والدها على ملكية المنزل. وأكدت أنها ستحيل المتهمَين إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية.

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