شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد الحزام الامني برصاص مسلحين في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل قائد قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة ابين ظهر يوم الاحد. وقتل قائد قوات الحزام الأمني اثر اشتباكات مسلحة اندلعت بنقطة مفرق القوز بمديرية مودية. واندلعت الاشتباكات لحظة مرور طقم على متنه مسلحين لم تعرف هويتهم. عدن - ياسمين التهامي - ل قائد قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة ابين ظهر يوم الاحد. وقتل قائد قوات الحزام الأمني اثر اشتباكات مسلحة اندلعت بنقطة مفرق القوز بمديرية مودية. واندلعت الاشتباكات لحظة مرور طقم على متنه مسلحين لم تعرف هويتهم.

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