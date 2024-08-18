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مقتل قائد الحزام الامني برصاص مسلحين في أبين

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عدن - ياسمين التهامي - ل قائد قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة ابين ظهر يوم الاحد. وقتل قائد قوات الحزام الأمني اثر اشتباكات مسلحة اندلعت بنقطة مفرق القوز بمديرية مودية. واندلعت الاشتباكات لحظة مرور طقم على متنه مسلحين لم تعرف هويتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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