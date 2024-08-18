شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مسوول حكومي الى المستشفى في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من: اليمن الآن

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