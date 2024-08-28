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عدن - ياسمين التهامي - هترجعي شباب من تاني.. سيروم طبيعي للبشرة من منزلك للبشرة هيقضي على الكلف والتصبغات في غمضة عين
عند رغبتك في التخلص من الهالات السوداء والتصبغات والبقع الداكنة، فيمكنك اللجوء للوصفات الطبيعية لكونها الحل الأمثل لمن يعاني من هذه المشكلات، وذلك بدلًا من استعمال المنتجات الغالية التي تمنح النتيجة المرجوة، كما هناك العديد من السيدات الذين يستخدمون المكياج لإخفاء تلك العيوب ولكن نتيجتها مؤقتة وتضر البشرة فيما بعد، وفي السطور الآتية سوف نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة لجعل البشرة في أحسن حال.طريقة تحضير وصفة سيروم للبشرة
يتم تحضير الوصفة من خلال إتمام الخطوات الآتية:
وضع الترمس الناعم والنشا ووضعهم في إناء صغير.
إضافة اللبن للخليط، ويتم تقليبهم.
وضع زيت العرقسوس على الخليط.
خلط المكونات مع بعضها البعض حتى الحصول على ماسك متماسك.
وضع بقية المكونات وخلطها مع المزيج.
ثم وضعه في وعاء مغلق بأحكام.
يتم تنظيف البشرة من خلال المياه الدافئة.
وضع كمية من السيروم وتوزيعه على البشرة.
يتم وضعه لمدة 60 دقيقة.
إزالة المزيج من على الوجه بالمياه الدافئة.
فيما بعد إزالة الماسك يتم استخدام كريم ترطيب.
تكرر الوصفة كل يوم للحصول على النتيجة المرجوة.مكونات الوصفة الطبيعية لإزالة التصبغات
يمكن التخلص من التصبغات والكلف عبر سيروم البشرة الذي يتم عمله في البيت باسهل وأبسط المكونات التي تعطي تغذية مفيدة للبشرة، ويتم تحضير الوصفة من خلال هذه المكونات:
1 ملعقة ترمس ناعم.
1 ملعقة الحليب دافئ.
ملعقة زيت عرقسوس.
1 ملعقة حنة بيضاء.
1 ملعقة نشا.