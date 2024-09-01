اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دولياً بانضمامها إلى دليل المفاتيح بمنظمة (الايكاو)

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دولياً بانضمامها إلى دليل المفاتيح العامة (PKD) بمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

وفي تصريح للبوابة الإلكترونية قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان " يشرفني أن أعلن اليوم عن خطوة مهمة في بلادنا لتعزيز أمن وثائق السفر والهويات في اليمن، بدعم واهتمام من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وهي اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دولياً بانضمامها إلى دليل المفاتيح العامة PKD)) بمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)".

وأضاف بأن انضمام اليمن إلى منظمة الايكاو يمهد الطريق لتحقيق خطط وزارة الداخلية الاستراتيجية لتطوير الخدمات الالكترونية ، بما في ذلك الهوية الرقمية والجواز الإلكتروني المستقبلي ، الذي سيوفر طبقة إضافية من الأمان والراحة للمواطنين اليمنيين .

لافتاً إلى أن اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية في دليل المفاتيح الدولية ، يجعل الوثائق أكثر موثوقية وقادرة على التصديق الالكتروني بشكل آمن وفعال، مما يسهل حركة المواطنين عبر الحدود وفي المطارات ويعزز الأمن الوطني .

موضحاً أن الاعتماد الدولي سيساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورفع تصنيف قوة الجواز اليمني.