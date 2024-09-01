شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العامة للاتصالات تعلن إطلاق المرحلة التجريبية الرسمية من خدمة ستارلينك (الانترنت الفضائي) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن

أعلن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، في العاصمة المؤقتة عدن، المهندس وائل طرموم، اليوم، بدء إطلاق المرحلة التجريبية الرسمية من خدمة ستارلينك (الانترنت الفضائي) في المحافظات المحررة، لتقييم الخدمة من قِبل فريق فني مشترك من المؤسسة وشركة ستارلينك لضمان جودة خدمة الانترنت الفضائي عالي السرعة.

وقال المهندس طرموم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هذه الخطوة تأتي بإشراف القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور واعد باذيب، وذلك بعد قيام مؤسسة الاتصالات وشركة ستارلينك باستكمال كافة الإجراءات القانونية، واستيفاء الاشتراطات الفنية، وإتمام الإجراءات التعاقدية التجارية، والتوقيع على اتفاقية ترخيص الخدمة في مطلع شهر يناير الماضي، لتصبح مؤسسة الاتصالات وكيلا معتمدا لشركة ستارلينك بالأراضي اليمنية".

وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة القادمة العمل على تصحيح وضع الأجهزة التي تعمل بالنظام الدولي حاليا، وأن الخدمة أصبحت حالياً متاحة للجميع، وسيتم تقييم مدى تحسن خدمة الاستقبال بكفاءة عالية .. مشيراً إلى أن بلادنا ستصبح في مدار التغطية الرسمية لخدمة الانترنت الفضائي، ابتداءا من شهر أكتوبر القادم، حيث سيلاحظ الجميع أن الموقع الجغرافي لليمن بات ظاهرا في خريطة التغطية في الموقع الإلكتروني الخاص بشركة ستارلينك، باللون الفاتح بعدما كان في السابق يظهر باللون القاتم.

ولفت المهندس طرموم، إلى أنه سيتم تقديم خدمات مختلفة عبر نقاط بيع معتمدة تتبع المؤسسة أصبحت جاهزة للعمل في أغلب المحافظات المحررة، وأنه سيتم زيادة أعدادها في حال وجود حاجة لذلك، كما سيتم إطلاق مبيعات الأجهزة بأحدث المواصفات وبأسعار مناسبة للجميع .. مبينا أنه ستكون هناك عدد أربع باقات بسرعات مختلفة رئيسية تتيح للمستخدم اختيار ما يناسبه وبأسعار مناسبة .. مؤكدا أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات ومروجي طلبات الخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي .. محذرا المخالفين من مصادرة الأجهزة التي بحوزتهم .. منبها المواطنين من الوقوع في المخالفات لكي لا يتعرضوا لأي غرامات.