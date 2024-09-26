شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد اين للحقوق و التنمية يناقش قضايا الصيادين مع رئيس هيئة المصائد السمكية و الخروج بتوصيات. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - .



المهرة/ اعلام المرصد



نفذ صباح اليوم الاربعاء مرصد اين للحقوق والتنمية م.المهرة زيارة الى رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، المهندس عبدالناصر كلشات، بحضور الشيخ راشد يسهول رئيس لجنة التوعية المجتمعية لحماية الثروة السمكيةو عددا من الصيادين وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل الصيادين لمتابعة قضاياهم.

افتتح المهندس عبدالناصر اللقاء بالترحيب بالأستاذة آمنة السليمي رئيسة مرصد اين للحقوق و التنمية و بالحضور مشيدا بجهود المرصد في مناقشة و معالجة مشاكل و قضايا الصيادين مؤكداً أن السلطة المحلية تقف بجانب الصياد بكل طاقتها.

و جرى في اللقاء مناقشة التحديات و الصعوبات التي تواجه الصيادين و المخالفات التي يقع فيها بعض الصيادين واستمع إلى التحديات التي تواجههم والإمكانيات المطلوبة للنهوض بالقطاع السمكي بما يلبي احتياجات الصيادين في المهرة و العمل معاً على تطوير القطاع السمكي ودعم وتحسين معيشتهم.

و اكد رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية على أهمية تظافر الجهود و تكاثفها و ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين للوائح حماية البيئة البحرية،والقضاء على الصيد الجائر والغير منظم، وعلى كل أساليب وطرق الصيد المدمرة.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها:

التأكيد على ماخرج به اللقاء السابق في منطقة محيفيف وهو مكافحة الصيد غير القانوني، وبذل جهود كبيرة لنشر الوعي، وتفعيل دور الجمعيات السمكية في المهرة لتنهض في القطاع السمكي من أجل خدمة الصياد، تفعيل اللائحة التنظيمية بخصوص عمليات الاصطياد والتأكيد على منع الشرطوانات

المحظورة” لأسماك السردين ” العيد” التي تضر بالبيئة البحرية و اغلاق مصانع طحن الاسماك، و تطبيق لوائح الأصطياد ومحاربة المخالفين وفق الانظمة والقانون

،ويمنع اصطياد اي نوع من أنواع الأسماك ليلآ ، تنفيذ حملات رقابة وتفتيش تتابع من يخالف أو يصطاد ليلا وضبط المخالفات، الإسراع في ترقيم قوارب الصيادين،

عقد اجتماع اخر الأحد القادم ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤م.