شكرا لبحثكم عن خبر هكذا ساهمت إيران في مصرع حسن نصر الله ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر موثوقة بصنعاء عن تلقي قيادة جماعة الحوثي معلومات حول مصير أمين عام حزب الله اللبناني "حسن نصر الله " عقب استهداف اسرائيل للمقر الرئيسي للحزب بالضاحية الجنوبية ببيروت وذلك قبيل ساعات من اعلان الجيش الاسرائيلي رسميا عن اغتيال الأخير.

وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان ثمة مخاوف لدى قيادة الجماعة من التسريبات التي سبقت اغتيال "حسن نصر الله " حول تورط إيران في تسهيل اختراق المخابرات الإسرائيلية للدائرة الأمنية الضيقة المحيطة بأمين عام حزب الله اللبناني وان راس الأخير كان موضوع صفقة تمت بشكل سري بين إيران والكيان الصهيوني

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واشارت المصادر الى ان تصريحات الرئيس الايراني الجديد التي وصف بها الأمريكان بأنهم أخوة للايرانيين وان طهران ترغب في تسوية كافة الخلافات مع الولايات المتحدة عبر الحوار عززت من الشكوك في تورط إيران في تسهيل اغتيال رجلها الأول في لبنان والمنطقة وهو ما ينسق مع تراخي الأخيرة في الرد على اغتيال نصر الله .