شكرا لبحثكم عن خبر السلطات تعيد منع حركة باصات الاجرة في الشارع الرئيسي بالمعلا عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي عن تغيير مسار باصات الأجرة القادمة من التواهي في عدن. وقال المصدر بأنه ابتداء من الاربعاء القادم 2 اكتوبر سيتم تغير مسار باصات الأجرة القادمة من مديرية التواهي الي المعلا من شارع الشهيد مدرم الي شارع السواعي (خط الاسكان). من/ عهد الهاشمي

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