شكرا لبحثكم عن خبر بالصور ،، يمني يذبح افراد عائلته .. ويضع جثامينهم في شوالات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شاب على ذبح افراد اسرته بقرية الجيرة بمديرية السحول في اب.

وقالت مصادر لكريتر سكاي:شاب يُدعى البيضاني يسكن في منطقة السحول بقرية الجيرة محافظة إب وسط اليمن قام البيضاني بتقطـ ـيع عدد من اقاربه بالسكـ ـين ووضعهم بعد التخلص منهم بالشوالات.

واضافت:ضحاياه هم :زوجة شقيقه خالته اثنين اولاد اخوه "اطفال"

واختتمت:ينتمي الجاني إلى محافظة البيضاء وهو عائد من الغُربة في المملكة العربية السعودية بعد ارتكاب الجـ ـاني جـ ـريمته لاذ بالفرار ولم تتمكن الاجهزة الامنية من الوصول إليه للحظة.

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