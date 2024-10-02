شكرا لبحثكم عن خبر "حزب الله" يعلن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن "حزب الله" أنه يخوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى مارون الرأس، وفجّر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية

عند الساعة 7:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.

عند الساعة 7:20 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

عند الساعة 7:15 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏

عند الساعة 7:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

عند الساعة 9:20 ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.‏

عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

عند الساعة 10:10 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة.

عند الساعة 11:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.

يخوض مجاهدو المقاومة اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة.

عند الساعة 01:00 قاعدة عميعاد بِصلية صاروخية كبيرة وحققوا فيها إصابةً مباشرة.

هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في نافيه زيف وأصابت أهدافها بِدقة.

بينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 بِتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".

المصدر: RT