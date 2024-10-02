شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط على الحدود مع لبنان (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن النقيب إيتان يتسحاق أوستر (22 عاما) قائد فريق في وحدة آجوز، تشكيل الكوماندوز، قتل في معركة في لبنان. الجيش الإسرائيلي

بدورها، قالت إذاعة الجيش إن "مواجهة حصلت داخل مبنى صباح اليوم عندما تسللت مجموعة من وحدة إيغوز إلى داخله حينها فتح حزب الله النار وأطلق الصواريخ تجاه القوة، وحتى خلال عملية سحب الجرحى واصل حزب الله إطلاق النار والصواريخ".

مشاهد لعملية نقل جرحى الجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا في المعارك مع "حزب الله" في جنوب لبنان. Play

المصدر: RT