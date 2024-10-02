شكرا لبحثكم عن خبر الوزير باذيب يدشن برنامج كورسيرا العالمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت

دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم باعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برنامج كورسيرا العالمية لتأهيل 5 الاف شاباً وشابة على احدث البرامج والدورات المهنية لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل، فضلاً عن بناء قدرات العاملين في الجهاز الاداري للدولة الراغبين في تنمية قدراته المهنية .

وعقب التدشين، اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى ان برنامج كورسيرا عبارة عن منصة تعلم رائدة عالمياً تتيح العديد من الكورسات والمساقات التعليمية أونلاين مصممة جميعها بطريقة احترافية ومقدمة من ارقي الجامعات والمنظمات الدولية في مختلف المجالات..موضحاً بان البرنامج يستهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية وتاهيلهم للانخراط في سوق العمل من خريجي الثانوية والمعاهد الفنية والمهنية والجامعات والعاملين في الجهاز الاداري للدولة.

ولفت الوزير باذيب، الى ان الاسكوا تعاقدت مع البرنامج لتقديم حزمة متنوعة من الكورسات والبرامج المهنية للدول الاعضاء ومنها اليمن، وهي برامج مهنية و مجانية بما فيها منح الشهادات للمنخرطين في هذه البرامج المهنية.. مستعرضاً المجالات والتخصصات التي يحتوي عليها البرنامج والذي تعد ذات الطبيعة التكنولوجية ومنها على سبيل المثال دورات تعليمية في إدارة المشاريع وتحليل البيانات و تكنولوجيا المعلومات واخصائي موارد بشرية وخدمة العملاء و المحاسبة والادارة والتسويق .

وبين القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بان التسجيل والتقديم للراغبين الانخراط بالبرنامج الالتزام بشروط التسجيل والبيانات عبر نقاط الاتصال المحددة في الروابط ادناها خلال الفترة من 1 حتى 15 اكتوبر الشهر، الجاري.