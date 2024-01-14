فيديو: حليمة بولند تلفت الأنظار مجددا بظهورها في معرض أزياء بجدة

لفتت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الأنظار بعد ظهورها في معرض أزياء في مدينة جدة، حيث شاركت في فعاليات معرض “ريد كاربت 4”. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حليمة وهي ترتدي عباءة بيضاء مطرزة باللون الذهبي وطرحة بيضاء، وتحوطها العديد من المعجبين والإعلاميين.
وقد تفاعل المعجبون بشكل كبير مع تواجد حليمة في المعرض. ظهور حليمة في معرض الأزياء في جدة لفت الأنظار وأثار اهتمام الجمهور، حيث شاركت في الفعاليات وتفاعلت مع المعجبين والحاضرين.
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