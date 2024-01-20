جيسون بريستلي يفضح براد بيت : "كان يقضي أياماً طويلة بلا إستحمام"

ميرنا وليد - بيروت - إعتاد النجم جيسون بريستلي أن يكون شريكًا في السكن مع براد بيت، ويقول إنهما اعتادا معرفة من يمكنه البقاء لفترة أطول دون الاستحمام.



في ظهوره على Live With Kelly and Mark، تحدث عن وقته بريستلي في العيش مع النجم السبعة. وقال: "نعم، نعم لقد كان أحد زملائي في الغرفة لفترة وجيزة من الزمن". "كان هناك ثلاثة منا يعيشون في شقة من غرفتي نوم في جزء سيئ حقًا من لوس أنجلوس."

وأضاف بريستلي أن بيت كان زميلاً محترماً في السكن. وقال: "لم يكن براد سيئًا مثل زميلي الآخر في السكن، الذي كان كارثة مطلقة، لكن براد كان بخير". "لقد اعتدنا أن نلعب هذه اللعبة، جميعًا، لنرى من يمكنه البقاء لفترة أطول دون الاستحمام. أفكر في الأمر الآن، وأقول: يا صاح، كم هو مقرف! بماذا كنت تفكر؟'"

وعندما سُئل من سيفوز في هذه المسابقات المناهضة للاستحمام، قال بريستلي: "براد، دائمًا براد. لا أعتقد أنه يفعل ذلك بعد الآن، ولكن في ذلك الوقت، كان بإمكانه البقاء لفترة طويلة دون الاستحمام.

تمت مناقشة حالة حفر براد بشكل متقطع طوال حياته المهنية. قال إيلي روث إن ممثل Inglourious Basterds شاركه بنصيحة سريعة وقذرة للانتعاش في موقع تصوير الفيلم الحربي للمخرج كوينتن تارانتينو. قال روث لمجلة PEOPLE في عام 2009: "لقد أخبرنا أنه عندما تتعرق وليس لديك وقت للاستحمام، عليك فقط أن تأخذ منديلًا مبلّلًا وتفركه تحت الإبطين". وقال روث إن بيت أخبره: "لقد حصلت على ستة أطفال. كل ما عليك فعله هو أن تأخذها فقط، بضع مسحات سريعة تحت الحفر... أنا أتبول طوال اليوم. ليس لدي الوقت للاستحمام."

في عام 2013، اعترف بيت نفسه بأنه لا تكون رائحته رائعة دائمًا في موقع التصوير. أثناء مناقشة World War Z، قال لـ E!، "لا تكون رائحتك دائمًا جميلة جدًا مع وجود آلاف الإضافات، بما فيهم أنا بالمناسبة، ولكنها ممتعة جدًا، متعة جيدة حقاً."

في عام 2014، ادعت لورا سيمبسون، التي حضرت حفل توزيع جوائز الأوسكار مع صديقتها جينيفر لورانس، أن الممثل "رائحته مذهلة" على موقع ماي سبيس. "لم يسبق لي أن شممته من قبل، ليرد: "أنا لا أرتدي الكولونيا، إنه مجرد المسك على ما أعتقد". يجب أن أختار عدم تصديقه لأن ذلك سيكون غير عادل للبشرية".

وفي مقابلة مع برنامج Tonight Show، قالت كلوي فينمان، من Saturday Night Live، إنها عرفت أن بيت "رائحته رائعة" بعد أن استعار أحد شعرها المستعار ليلعب دور الدكتور أنتوني فوسي.