رابح صقر يحيي حفلاً ليلة أمس ضمن فعاليات موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السعودي رابح صقر، حفلاً غنائياً ساهراً له، ليلة أمس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم رابح صقر، خلال الحفل كجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا دار، البال، مغرورة)، وغيرها من الأغاني وقاد المايسترو هاني فرحات، الفرقة الموسيقية المرافقة للفنان رابح صقر.

وكان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 كانون الأول الماضي، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

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