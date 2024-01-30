عمرو دياب| الحفل الأول بعد "مكانك" في مصر والمكان مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب لحفله الغنائي الأول في مصر بعد طرح ألبوم “مكانك”، في جولته الغنائية العربية بعد النجاح الضخم الذي حققه عبر منصة أنغامي.

موعد حفل عمرو دياب في القاهرة بعد ألبوم مكانك

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 16 فبراير المقبل بالقاهرة، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

بجانب حفله الغنائي في الإمارات خلال مارس القادم والبحرين في إبريل في سلسة من الجولات الجماهيرية احتفالا بألبوم مكانك.

عمرو دياب الأكثر بحثًا بسبب joy awards 2024

كان قد تصدّر عمرو دياب قوائم البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية بعد مشاركته المميزة في ختام فعاليات المهرجان الترفيهي السعودي joy awards 2024 في نسخته الرابعة، وقدّم أغنيةته “ياأنا يلاء”، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من جميع أنحاء العالم.

نجاح ضخم لـ ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعاً محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال مايقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.