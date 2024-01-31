ماغي بو غصن مشرقة في صورة من كواليس " ع أمل "

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من موقع تصوير مسلسل الجديد "ع أمل" الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.
ماغي بدت مشرقة بإطلالة بملابس رياضية.
وكانت قد كشفت ماغي أن شخصية "يسار" التي تلعبها في مسلسل "ع أمل" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل هي شخصية أم لطفل صغير.
وفي التفاصيل شاركت إحدى متابعات ماغي منشور طالبت فيه ماغي أن تكون "يسار" والدة في المسلسل، وقالت: "ماغي كيف برجع كمل شغلي ما بقدر لتردي علي بدنا يسار تكون مامي نطالب بقوة انو نشوف ماما لطفل صغير"، لترد عليها ماغي: "هيَي مامي".
وكان قد تم الكشف في وقت سابق عن ملامح واسم الشخصية الجديدة التي ستؤديها ماغي، في المسلسل تحت اسم "يسار".
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