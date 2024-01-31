خبر إمتلاك عبير صبري سيارة فارهة يضج.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية عبير صبري عن الأخبار المتداولة حول إمتلاكها سيارة فارهة وظهةرها بها خلال آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وقالت عبير صبري نافية كل هذه الأخبار: "أنا مش من أصحاب ثروات النساء خالص، أنا هادية جداً ومعنديش صراعات خالص الحمد لله عايشة حياتي بهدوء".

وعن فيلم "ليلة العيد" الذي تشارك فيه ويعرض حالياً لها بصالات السينما، قالت عبير صبري: "فرحانة بفيلم "ليلة العيد"، وإن شاء الله فيلم كبير وناجح ومختلف، والفيلم بيناقش قضايا كتيرة نسائية من مختلف الفئات العمرية".

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