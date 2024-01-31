أسنان ونستون تشرشل في مزاد علني.. فكم سيُدفع للحصول عليها؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شركة "كوتسوولد"مختصة بالمزادات انها ستقوم ببيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الصناعية ونستون تشرشل التي استخدمها خلال خطابه "سنقاتل على الشواطئ" والتي تم الاحتفاظ بها منذ سنوات عديدة وقالت مديرة الشركة حول هذا الموضوع: "لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق".

ومن المتوقع أن يتم بيع طقم الأسنان المثبتة بالذهب بمبلغ كبير يقدر بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، عندما سيتم بيعها في شلتنهام في 6 شباط/فبراير.