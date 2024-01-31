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ميرنا وليد - بيروت - بعد مغادرتها المستشفى لن تستطيع أميرة ويلز كايت ميدلتون البالغة من العمر 42 سنة من مزاولة مهامها الرسمية لما بعد حلول عيد الفصح المجيد.
وكان زوجها الأمير ويليام قد ألغى النشاطات الرسمية من جدول أعماله حتى نهاية فترة نقاهة زوجته. وعودة كيت ميدلتون الى مزاواة نشاطاتها يرتبط بتحسن صحتها. يذكر أن الملك تشارلز الثالث قد زارها في المستشفى قبل خضوعه لعمليته الجراحية. وشكر الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون الفريق الطبي في London Clinic لا سيما الممرضين الذين إهتموا بالأميرة. وعبّرت عائلة ويلز عن شكرها وإمتنانها لتمنيات المتابعين التي تلقتها من كافة أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى صورة لـ كايت ميدلتون على السرير في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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