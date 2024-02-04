براد بيت يُحقق انتصارًا كبيرًا في معركته القانونية ضد أنجلينا جولي

في الملحمة القانونية المستمرة بين براد بيت وأنجلينا جولي فيما يتعلق بكرْمِهما الفرنسي الذي تبلغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار، قلَب الانتصار الأخير الموازين لصالح نجم “Moneyball”، بحسب مصادر قريبة من القضية.

وقد تورّط الممثل، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، في إجراءات قانونية في كل من كاليفورنيا ولوكسمبورغ بشأن مزرعة الكروم الشهيرة شاتو ميرافال، مؤكّدًا حقّه في الحصول على حصّة أغلبية في الملكية.

واشتد هذا الصراع القانوني بعد أن باعت جولي (٤٨ عاما) أسهمها إلى يوري شيفلر، صاحب شركة الفودكا الروسية العملاقة “ستولي”.

قام الزوجان في البداية بشراء العقار معًا قبل زواجهما، حيث يمتلك بيت ٦٠ %وجولي ٤٠%.

بعد حفل زفافهما في مصنع النبيذ في عام ٢٠١٤، أهدى بيت جولي ١٠% إضافية، ما أدى إلى تحويل هيكل الملكية إلى تقسيم بنسبة ٥٠-٥٠ عندما انفصلا في عام ٢٠١٦.

وقد اعترض “بيت” على صحة بيع “جولي” لأسهمها، بحجة أن الصفقة لم تكن شرعية. ويصّر على أنه يجب أن يحتفظ بملكية العقار والسيطرة عليه بنسبة ٦٠ بالمائة. ويتمحور جوهر الصراع حول الـ١٠% الإضافية التي تم إهداؤها لجولي، حيث يتنافس بيت في المحكمة على أن موافقتهما على هذه الحصة الإضافية غير قابلة للتنفيذ.

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وكشفت المصادر أن محكمة لوكسمبورغ حكمت، مؤقتاً على الأقل، لصالح بيت، وأعادت إليه الـ١٠ في المئة لحين التوصّل إلى قرار نهائي.

ونتيجة لذلك، يحتفظ بيت حاليًا بتقسيم الملكية بنسبة ٦٠/٤٠، ما يسمح له بالاحتفاظ بالسيطرة على العقار.

ومن المتوقّع أن تمتدّ المعركة القانونية لعام آخر أو أكثر، مع إبقاء القرار النهائي معلّقًا. ولم يقدم ممثّلو الأطراف المعنية تعليقات على الأمر.