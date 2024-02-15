بصورة وقلوب حمراء.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يحتفلان بعيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بمناسبة يوم الحب.

وظهر تيم حسن ووفاء الكيلاني بطريقة مميزة في صورة تعبر عن هذه المناسبة.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة عبر خاصية الـ”ستوري” على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وظهرت من خلالها برفقة زوجها تيم حسن وأرفقتها بقلوب حمراء تعبيراً عن الاحتفال بمناسبة يوم الحب.

وتناقل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي نشرتها وفاء وأكد عدد كبير من المعلقين على السعادة التي تغمر حياة الزوجين متمنين لهما السعادة الدائمة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يتابع النجم السوري تيم حسن تصوير مشاهده ببطولة مسلسل “تاج” وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

العمل الذي سيعرض على قناة “mbc” في موسم دراما رمضان سيجمع العديد من النجوم، وفي مقدمتهم بسام كوسا، كما تشارك بالعمل كل من فايا يونان ونورا رحال.

وبحسب المعلومات فإن العمل سيشهد صراعات كبيرة بين “تاج الدين الحمال” الشخصية التي يؤديها تيم حسن في العمل، والشخصية التي يؤديها النجم بسام كوسا؛ ما يوحي بجرعة عالية من التشويق والإثارة.

ويعد مسلسل “تاج” عودة للتعاون بين النجمين بسام كوسا وتيم حسن في ثنائية درامية، تُعاد من جديد بعد غياب حوالي أربعة عشر عاماً، وبالتحديد منذ مسلسل “زمن العار” للمخرجة رشا شربتجي، والذي جمعهما وحقق نجاحاً كبيراً جداً حينها؛ حيث يتشوق الجمهور لرؤيتهما معاً في مسلسل جديد.

وبحسب المعلومات فقد احتاج العمل الذي تتابع عمليات تصويره في الوقت الحالي إلى جهود كبيرة بالتحضير والديكور؛ كونه يتناول دمشق في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وكان تيم حسن قد حضر في موسم دراما رمضان 2023 ببطولة مسلسل “الزند” حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية. وشارك في بطولة المسلسل كل من فايز قزق، أنس طيارة، نانسي خوري وآخرين.