شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا في العراق 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني مروان خوري، حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 فبراير في أربيل بالعراق، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

في سياق آخر تألق النجم اللبناني مروان خورى مؤخرًا في العديد من الحفلات، حيث أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائية في الأردن ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثون، وأحيا أيضاً حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالهما عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

المطرب مروان خورىكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “أنت كما أنت” على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.