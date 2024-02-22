بأجواء رومنسية.. ديمي لوفاتو بإطلالة مليئة بالحب مع خطيبها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بأخر ظهور لها على متابعيها بلوك أسود رائع من خلال صور نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت إلى جانب خطيبها مرتديةً توب باللون الأسود مع سروال أسود ضيق و سترة رسمية شيك، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها، و ظهر الإثنان في أجواء رومنسية مليئة بالحب.



و في وقت سابق، احتفلت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو وكاتب الأغاني جوردان لوتس، بخطوبتهما في لوس أنجلوس، وبحضور عائلتيهما، وذلك بعد مرور أكثر من عام على مواعدتهما.

وتحدث ممثل لوتس للصحافة، مؤكداً خبر الخطوبة، ومشيراً إلى أن لوتس قدم خاتم ألماس على شكل كمثرى مصممًا خصيصًا لعروسه.

