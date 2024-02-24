بـ شعر طويل وملامح بارزة.. ابن نوال الزغبي يبهر المتابعين بوسامته| صورة

كتب امير فتحي في السبت 24 فبراير 2024 02:26 صباحاً - من كان الفرنسية حيث تتواجد الفنانة نوال الزغبي أطلّت برفقة ابنها جوي في ظهور نادر له برفقتها على السوشيال ميديا.

ظهور نادر لـ جوي ابن نوال الزغبي

ونشرت نوال صورة برفقته و صورة له وحده عبر حسابها على إكس، علقت عليها “ام وابنها مع حبي جوي”.

نوال الزغبي وابنها جوي

وسبق لـ نوال وأن أطلت برفقة ابنها جورجي. وعلقت على الصورة بالقول وقتها: “هو كل شيء. هو قلبي. عشاء لطيف مع ابني جورجي”.

ونادرا ما تنشر نوال صورا لابنيها التوأم جورجي وجوي، فهما مقلان بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عكس شقيقتهما تيا ديب.

أبناء نوال الزغبي

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أبناء هم : (جورج وجوي وتيا ديب) من طليقها رجل الأعمال إيلي ديب.

نوال الزغبي تطرح كليب “بحكي عنك”

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كليب أحدث أغانيها الجديدة “بحكي عنك”، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

تتعاون نوال الزغبي في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والأغنية توزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

أغنية فخامة معاليك

وفي وقت سابق احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وعادت الفنانة نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

الخليج 365

الخليج 365

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