شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يغنى أغنية محارب بأسماء كل أبطال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة CBC، أغنية مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، المقرر عرضه حصريًا عبر شاشتها في رمضان 2024، حيث غنى حسن الرداد الأغنية بأسماء كل أبطال العمل المشاركين بالمسلسل.

وعلقت الصفحة الرسمية لـ قناة CBC عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "في الساحة أنا المحارب كله يصحى للمحارب.. أغنية محارب للنجم حسن الرداد باسم كل نجوم العمل علشان يصالح كل الممثلين اللي زعلوا منه في تصوير المسلسل ".

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.