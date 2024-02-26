شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت ودينيس فيلنوف تحدثوا بالفرنسية في تصوير Dune Part Two والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كل من الممثل العالمى تيموثي شالاميت والمخرج العالمى دينيس فيلنوف إنهما تحدثا مع بعضهما البعض باللغة الفرنسية أثناء تصوير فيلمهما الجديد Dune: Part Two.

وذلك أثناء حديثهما إلى صحيفة نيويورك تايمز للترويج للفيلم الجديد، وهو الجزء الثاني من رواية الخيال العلمي للكاتب فرانك هربرت المؤلفة من 896 صفحة، وأشار كاتب المقابلة إلى أنهما كانا يتحدثان باللغة الفرنسية، عندما وصلوا فـ فيلنوف من كيبيك، المنطقة الناطقة بالفرنسية في كندا، في حين أن شالاميت يحمل جنسية مزدوجة أمريكية وفرنسية.



تيموثي شالاميت ودينيس فيلنوف

وصرح فيلنوف قائلا:" لقد كانت هذه هي الطريقة التي تمكنا من خلالها من إيجاد العلاقة الحميمة وسط الفوضى التي كانت في بعض الأوقات من حولنا، وهى لغة سرية ثانية".

وأكد تشالاميت قائلا:" لقد كانت هذه اللغة فقاعتنا"، وأكد تشالاميت أن الفيلم الذي جعله يرغب في التمثيل هو فيلم The Dark Knight، والذي ذكره عندما طرح الصحفى سؤالاً حول قصص مثل Dune المتعلقة بـ "الأبطال، المختارين، المنقذين" وما إذا كانت لديه فرص للعب الأبطال الخارقين.

وقال تشالاميت مازحا: " قال لي ليوناردو دي كابريو: لا لـ أفلام الأبطال الخارقين ولا المخدرات القوية، وهو ما اعتقدت أنه جيد جدا، لأننى أفضلهم على حد سواء لكن الفيلم الذي جعلني أرغب في التمثيل هو فيلم الأبطال الخارقين The Dark Knight، خاصة إذا كان السيناريو والمخرج رائعًا، بالتأكيد سأفكر في الأمر".